Le cadeau enchanté

Un cadeau magique... et un petit chat devient géant ! Amélie Maléfice et son ami Siméon s'amusent avec une mystérieuse flûte indienne enchantée. Mais au rythme de la musique, la magie s'emballe... et Sésame, le petit chat, se transforme soudain en tigre géant ! Comment réparer cette incroyable métamorphose ? Entre sortilèges imprévus et éclats de rire, Amélie devra faire preuve d'ingéniosité pour sauver la situation. Lune Bleue : des premières histoires à lire dès 6 ans. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la lecture et ne plus s'en passer !