Sweet sixteen

Un roman vibrant inspiré d'une histoire vraie. Un récit de courage, d'identité et de résistance. Rentrée 1957. Le plus prestigieux lycée de l'Arkansas ouvre pour la première fois ses portes à des étudiants noirs. Ils sont neuf à tenter l'aventure. Ils sont deux mille cinq cents, prêts à tout pour les en empêcher. Un récit en version adaptée pour ne rien perdre de la puissance du texte original. Un label qui offre aux lecteurs souffrant de troubles DYS le plaisir de lire les mêmes livres que les autres lecteurs.