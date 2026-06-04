Maths 5e - Cahier Jour Soir

Le cahier le plus complet pour faire le lien entre le collège et la maison en maths Tout le programme de maths 5e pour progresser ! Un cahier complet pour réussir en maths 5e avec : - Une démarche simple et efficace pour réviser tout le programme : nombres et calculs, espace et géométrie, organisation et gestion de données, probabilités, proportionnalités et fonctions, pensée informatique - Toutes les règles à connaître - De nombreux exemples pour bien comprendre - Des astuces et conseils pour tout maîtriser - 250exercices progressifs pour vérifier l'acquisition des connaissances et les mettre en pratique - Les corrigés détachables EN + : - Des mémos visuels et cartes mentales pour retenir l'essentiel : critères de divisibilité, symétrie centrale, gestion de données, proportionnalité, triangles, fractions, à télécharger grâce à un QR code - Des quiz numériques interactifs sur chacune des notions du programme, pour s'évaluer et s'entraîner, accessibles via des QR codes Conforme aux nouveaux programmes