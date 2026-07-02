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#Roman jeunesse

Qui va sauver Gabin ?

Nicolas Trève, Mymi Doinet

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Abandonné sur un trottoir... qui va offrir une nouvelle chance à Gabin ? Alors que Gabin, le nain de jardin, a été abandonné, Lulu la bricole, brocanteur du dimanche, décide de l'embarquer dans sa camionnette. Gabin y retrouve un tas de jouets accidentés comme un vieil ours aveugle et des poupées qui n'ont plus de bras. Les voilà arrivés au vide-greniers ! Le défilé des acheteurs commence : Monsieur Garde-à-vous, Madame Sparadrap, et Mademoiselle Blanche sont tous au rendez-vous. Quelqu'un va-t-il enfin adopter Gabin ?

Par Nicolas Trève, Mymi Doinet
Chez Nathan

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Auteur

Nicolas Trève, Mymi Doinet

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

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Qui va sauver Gabin ?

Nicolas Trève, Mymi Doinet

Paru le 02/07/2026

32 pages

Nathan

6,20 €

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