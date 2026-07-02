Qui va sauver Gabin ?

Abandonné sur un trottoir... qui va offrir une nouvelle chance à Gabin ? Alors que Gabin, le nain de jardin, a été abandonné, Lulu la bricole, brocanteur du dimanche, décide de l'embarquer dans sa camionnette. Gabin y retrouve un tas de jouets accidentés comme un vieil ours aveugle et des poupées qui n'ont plus de bras. Les voilà arrivés au vide-greniers ! Le défilé des acheteurs commence : Monsieur Garde-à-vous, Madame Sparadrap, et Mademoiselle Blanche sont tous au rendez-vous. Quelqu'un va-t-il enfin adopter Gabin ?