Français 3e Brevet - Cahier Jour Soir

Le cahier complet pour des révisions efficaces l'année du Brevet Tout le programme de français 3e pour progresser ! Un cahier complet pour des révisions efficaces pour l'année du Brevet avec : - Une démarche simple et efficace pour réviser tout le programme : grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire - Toutes les règles à connaître - De nombreux exemples pour bien comprendre - Des astuces et conseils pour tout maîtriser - 200exercices progressifs - Des Brevets blancs pour s'entraîner - En annexe : tableau des modes et des temps, principales fonctions, méthodologie et vocabulaire pour expliquer un texte Des mémos visuels et cartes mentales pour retenir l'essentiel : compléments circonstanciels, phrase emphatique, propositions subordonnées, connecteurs logiques, accord du participe passé des verbes pronominaux, passé simple de l'indicatif, valeurs du présent de l'indicatif et du conditionnel, à télécharger grâce à un QR code Des quiz numériques interactifs sur chacune des notions du programme, pour s'évaluer et s'entraîner, accessibles via des QR codes Le + : les corrigés détachables Conforme aux programmes et écrit par des enseignants