Mon cahier de dictées CM1

Le cahier indispensable pour progresser en dictée en CM1 ! Aidez votre enfant de CM1 à réussir ses dictées grâce à un cahier structuré qui renforce l'orthographe et développe de bonnes méthodes de travail. Ce cahier Bordas accompagne les élèves de CM1 (910 ans) pour s'entraîner efficacement à la dictée tout au long de l'année et consolider durablement les acquis en orthographe, grammaire et conjugaison , conformément au nouveau programme scolaire. Rédigé par une équipe d'enseignants, il repose sur une méthode progressive et rassurante, idéale pour préparer sereinement l'entrée en CM2. > Une méthode complète et progressive Dans ce cahier, votre enfant trouvera : - Des dictées construites autour des notions essentielles du CM1 - Un travail approfondi en o rthographe grammaticale, orthographe d'usage et conjugaison - Des rappels clairs de règles et une méthode pour bien préparer une dictée - Des exercices progressifs avant la dictée pour se tester et après la dictée pour corriger et progresser - Une sélection de mots à connaître par coeur pour enrichir le vocabulaire - Une dictée du champion pour valoriser les progrès - Des pages quadrillées adaptées pour écrire les dictées dans de bonnes conditions > Un cahier pensé aussi pour les parents - Des conseils pratiques pour accompagner l'enfant à la maison - Un encart détachable avec les textes des dictées et les corrigés - Parfait pour les devoirs, la révision régulière ou le soutien scolaire = Un cahier structurant pour écrire avec moins de fautes, gagner en assurance et préparer le CM2 avec sérénité.