Mon cahier de dictées CE1

Le cahier indispensable pour réussir les dictées en CE1 ! Aidez votre enfant de CE1 à progresser en dictée grâce à un cahier clair et structuré pour écrire sans fautes et gagner en confiance. Ce cahier Bordas accompagne les élèves de CE1 (78 ans) pour s'entraîner toute l'année à la dictée et progresser pas à pas en orthographe, grammaire et conjugaison, conformément au nouveau programme scolaire. Rédigé par une équipe d'enseignants, il propose une méthode accessible et rassurante pour aider l'enfant à écrire correctement. > Une méthode progressive et efficace Dans ce cahier, votre enfant trouvera : - Des dictées construites autour des notions essentielles du CE1 - Un travail complet sur l'orthographe grammaticale, l'orthographe d'usage et la conjugaison - Des rappels de règles et une méthode claire pour préparer la dictée - Des exercices progressifs avant la dictée (pour s'entraîner) - Des exercices après la dictée (pour s'améliorer) - Une sélection de mots à connaître par coeur pour enrichir le vocabulaire - Une dictée du champion pour valoriser les progrès - Des pages quadrillées pour écrire les dictées confortablement > Pensé aussi pour les parents - Conseils pour accompagner votre enfant à la maison - Encart détachable avec les textes des dictées et les corrigés - Un outil idéal pour les devoirs , le soutien scolaire ou la révision régulière = Un cahier structurant pour prendre confiance en dictée et renforcer les bases avant le CE2.