La petite baleine arrive dans la collection incontournable des bébés ! Un adorable cachecache marin avec 5 grands flaps en feutrine à manipuler. La petite baleine explore l'océan avec curiosité : elle respire à la surface, se laisse éclabousser par les vagues et observe les animaux qui vivent autour d'elle. En jouant à cachecache, elle rencontre un delphineau joueur, une raie manta majestueuse, une mouette rieuse... Chaque page invite le bébé à soulever un grand flap en feutrine toute douce pour découvrir qui se cache dessous. Et quand la journée se termine, la petite baleine se blottit tendrement sous la grande nageoire de sa maman. Une scène rassurante et pleine de douceur. Avec 5 flaps en feutrine faciles à manipuler, ce livre encourage la motricité fine, stimule l'éveil et reprend l'un des premiers jeux compris par les bébés : le coucou/caché. Un album sensoriel, tendre et irrésistible dès 6 mois.