Devra-t-elle choisir entre le foot et l'amour ? Véritable phénomène du foot féminin, Maddy est sur le point d'intégrer le prestigieux pôle de formation de l'INSEP. On raconte même qu'elle a été repérée par un recruteur du PSG et qu'il assistera à son prochain match. Au grand désespoir de Maddy, c'est Mathieu, un nouveau joueur du club, qui est chargé de l'entraîner. Mais Mathieu, apparemment peu impressionné par son talent, est plutôt intraitable, et Maddy n'est pas du genre à se laisser faire. Entre eux, il y a de l'électricité dans l'air... Passionnée par les cultures urbaines et autrice de deux romans parus chez Hugo, Adèle Ninay aime aussi le foot ! Après Les mecs parfaits se trouvent en altitude ("Il faut faire chauffer les mollets pour de bons ! "), Tir en plein coeur est son deuxième roman our adolescents et jeunes adultes.