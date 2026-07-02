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The Ride-on King Tome 16

Yasushi Baba

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Alexandre Ploutinov, Président à vie de la Prussie, pensait avoir tout dompté... jusqu'à ce qu'il débarque dans un monde fantastique peuplé de centaures et de dragons ! Ploutinov parvient enfin à l'Yggdrasil où Riku, le maître de la tour blanche, l'attend. Ce dernier lui demande de renvoyer sur Terre Shiori, qui règne sous le nom de la sorcière noire Véga. Ploutinov accepte la requête du sage, mais pourra-t-il rivaliser avec la magie surpuissante de Véga ? Découvrez le dénouement final de l'épopée renversante du plus fort des présidents !

Par Yasushi Baba
Chez Kurokawa

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Auteur

Yasushi Baba

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

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The Ride-on King Tome 16

Yasushi Baba trad. Jasmine Bretcha

Paru le 02/07/2026

192 pages

Kurokawa

7,95 €

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