The Ride-on King Tome 16

Alexandre Ploutinov, Président à vie de la Prussie, pensait avoir tout dompté... jusqu'à ce qu'il débarque dans un monde fantastique peuplé de centaures et de dragons ! Ploutinov parvient enfin à l'Yggdrasil où Riku, le maître de la tour blanche, l'attend. Ce dernier lui demande de renvoyer sur Terre Shiori, qui règne sous le nom de la sorcière noire Véga. Ploutinov accepte la requête du sage, mais pourra-t-il rivaliser avec la magie surpuissante de Véga ? Découvrez le dénouement final de l'épopée renversante du plus fort des présidents !