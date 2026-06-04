La fin des menteurs

Une autre île, une autre famille, mais le même été... et la vérité qui ne demande qu'à éclater. Les menteurs pensaient être en sécurité. Ils se trompaient. Elle n'est pas une Sinclair. Elle n'a pas grandi dans l'opulence et la richesse. Elle s'appelle Matilda et elle ne connaît pas son père. Mais quand elle reçoit une lettre d'un artiste célèbre qui prétend être son géniteur et qui l'invite sur son île privée, elle ne laisse pas passer sa chance. Ces vacances pourraient tout changer. Sauf qu'une fois arrivée sur l'île, elle est frappée d'une terrible évidence. Ici, personne ne dit la vérité.