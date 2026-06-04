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#Bande dessinée jeunesse

La fin des menteurs

E. Lockhart

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Une autre île, une autre famille, mais le même été... et la vérité qui ne demande qu'à éclater. Les menteurs pensaient être en sécurité. Ils se trompaient. Elle n'est pas une Sinclair. Elle n'a pas grandi dans l'opulence et la richesse. Elle s'appelle Matilda et elle ne connaît pas son père. Mais quand elle reçoit une lettre d'un artiste célèbre qui prétend être son géniteur et qui l'invite sur son île privée, elle ne laisse pas passer sa chance. Ces vacances pourraient tout changer. Sauf qu'une fois arrivée sur l'île, elle est frappée d'une terrible évidence. Ici, personne ne dit la vérité.

Par E. Lockhart
Chez Editions Gallimard

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Auteur

E. Lockhart

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans, témoignages & Co

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La fin des menteurs

E. Lockhart trad. Laetitia Devaux

Paru le 04/06/2026

352 pages

Editions Gallimard

16,90 €

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Scannez le code barre 9782075238786
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