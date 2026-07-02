Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

En scène ! Tome 28

Cuvie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Manga de danse au graphisme sublime, En scène ! décrit avec passion et drame humain les premiers pas d'une jeune ballerine dans la compétition classique. Plonger dans les ténèbres du désespoir puis retourner à la lumière. Danser, c'est vivre. Lever de rideau sur Siena 1348 ! La Summer Performance est lancée ! Kanade et ses camarades se réjouissent de danser en public. Une fois encore, les élèves du Royal sentent combien leur existence est liée à la scène. Leur pièce à venir, Siena 1348 , les met face à de nombreux défis : comment interpréter des personnages qui affrontent une pandémie ? Comment vont réagir les spectateurs ? La tension est à son comble quand le rideau se lève enfin...

Par Cuvie
Chez Kurokawa

|

Auteur

Cuvie

Editeur

Kurokawa

Genre

Shojo/fille

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - Mangas.io : l’avenir du manga numérique ?

Retrouver tous les articles sur En scène ! Tome 28 par Cuvie

Commenter ce livre

 

En scène ! Tome 28

Cuvie trad. Satoko Fujimoto, Nathalie Bougon-Bastide

Paru le 02/07/2026

194 pages

Kurokawa

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042021412
9791042021412
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.