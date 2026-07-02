En scène ! Tome 28

Manga de danse au graphisme sublime, En scène ! décrit avec passion et drame humain les premiers pas d'une jeune ballerine dans la compétition classique. Plonger dans les ténèbres du désespoir puis retourner à la lumière. Danser, c'est vivre. Lever de rideau sur Siena 1348 ! La Summer Performance est lancée ! Kanade et ses camarades se réjouissent de danser en public. Une fois encore, les élèves du Royal sentent combien leur existence est liée à la scène. Leur pièce à venir, Siena 1348 , les met face à de nombreux défis : comment interpréter des personnages qui affrontent une pandémie ? Comment vont réagir les spectateurs ? La tension est à son comble quand le rideau se lève enfin...