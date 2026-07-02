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#Manga

Blood-crawling Princess Tome 5

Yuki Azuma

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Ils l'ont traînée dans la boue, elle va faire couler leur sang. La princesse Evita menait une vie modeste mais heureuse dans son petit royaume jusqu'au jour où le pays voisin attaque sans préavis. Elle assiste, impuissante, au sac de ses terres et au massacre de sa famille. Seule survivante, Evita est vendue à une maison close, où elle devient la prostituée Priscilla. Alors qu'elle semble condamnée à une vie de torture aux mains du troisième fils du souverain, les cloches de la révolte sonnent enfin.

Par Yuki Azuma
Chez Kurokawa

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Auteur

Yuki Azuma

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

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Blood-crawling Princess Tome 5

Yuki Azuma trad. Xavière Daumarie

Paru le 02/07/2026

210 pages

Kurokawa

7,95 €

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Scannez le code barre 9791042021177
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