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The Hitman's Fave Tome 2

Rintarô Oshima

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Quand un tueur légendaire troque son arme pour des glow sticks. Un tueur à gages troque ses armes contre un lightstick ! Son activité de fan donnant un nouveau sens à sa vie, Owaru Endô, assassin de légende, se retire du métier. Alors qu'il consacre désormais ses journées aux concerts et aux meet-and-greet, son nouveau quotidien est bouleversé lorsque la pègre exige son retour ! Parviendra-t-il à protéger une tranquillité enfin gagnée ? Plongez dans le deuxième tome de cette comédie d'action sur un fan pas comme les autres. Concerts et bastons garantis !

Par Rintarô Oshima
Chez Kurokawa

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Auteur

Rintarô Oshima

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

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The Hitman's Fave Tome 2

Rintarô Oshima trad. Jasmine Bretcha

Paru le 02/07/2026

192 pages

Kurokawa

7,95 €

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