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The Bugle Call Tome 10

Mozuku Sora, Higoro Toumori

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Transcender le fracas des armes, décider du sort de la bataille ! De retour à Thermi après la bataille du mont Tombe et la fuite de la Couronne de fleurs, Luka décide d'avoir une discussion à coeur ouvert avec le pape. Ce dernier lui dévoile alors la véritable nature des tours et de la guerre que mène son armée... Ces révélations semblent plus que jamais condamner le jeune capitaine à passer sa vie sur le champ de bataille, mais elles ne font que renforcer sa détermination. S'il existe un moyen de faire mentir le destin, il le trouvera ! La lumière du son, seul espoir dans l'horreur des batailles... D'un trait vif et nerveux, une nouvelle génération d'auteurs invente un monde de dark fantasy sans concession à la croisée de Vinland Saga et de Berserk . Mais ici, pas de héros surdoué au combat, juste un garçon rêvant de musique... Et pourtant, de ses talents dépend l'issue du conflit !

Par Mozuku Sora, Higoro Toumori
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Mozuku Sora, Higoro Toumori

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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The Bugle Call Tome 10

Mozuku Sora, Higoro Toumori trad. Quéré david Le

Paru le 02/07/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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Scannez le code barre 9791032723852
9791032723852
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