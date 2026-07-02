The Bugle Call Tome 10

Transcender le fracas des armes, décider du sort de la bataille ! De retour à Thermi après la bataille du mont Tombe et la fuite de la Couronne de fleurs, Luka décide d'avoir une discussion à coeur ouvert avec le pape. Ce dernier lui dévoile alors la véritable nature des tours et de la guerre que mène son armée... Ces révélations semblent plus que jamais condamner le jeune capitaine à passer sa vie sur le champ de bataille, mais elles ne font que renforcer sa détermination. S'il existe un moyen de faire mentir le destin, il le trouvera ! La lumière du son, seul espoir dans l'horreur des batailles... D'un trait vif et nerveux, une nouvelle génération d'auteurs invente un monde de dark fantasy sans concession à la croisée de Vinland Saga et de Berserk . Mais ici, pas de héros surdoué au combat, juste un garçon rêvant de musique... Et pourtant, de ses talents dépend l'issue du conflit !