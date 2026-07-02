Phantom Busters Tome 6

Un problème de spectre ? Oubliez SOS Fantômes, appelez les Phantom Busters ! Les Phantom Busters ont sauvé Sunao d'une mort certaine... En effet, pour réussir les rattrapages, ce dernier a tenté de dépasser ses limites grâce à un bracelet maléfique qui, en réalité, aspirait toute son énergie vitale. Après un tel exploit, les garçons peuvent enfin profiter de vacances bien méritées... Attraper des insectes, assister à un feu d'artifice, observer les étoiles, aller à la plage... Le programme que Mogari a mis au point pour profiter de sa jeunesse est bien chargé ! Seulement, où que le groupe aille, il semble frappé de malchance... Serait-ce l'oeuvre d'un énième fantôme ? Spectres et autres esprits n'ont qu'à bien se tenir ! Entre deux cours, les Phantom Busters enchaînent actes de bravoure et gaffes d'amateurs... Occultisme, action et humour se bousculent dans ce titre totalement déjanté !