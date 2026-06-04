Joey, huit ans, passe l'été dans un camp de vacances. Le moniteur de natation, Alex Mason, s'est juré qu'à la fin du séjour tous les garçons sauraient nager. Or Joey a peur de l'eau. La veille du départ, Alex l'abandonne sur un radeau au milieu du lac, le forçant à rentrer seul à la nage. Ce soir-là, Joey ne se présente pas au réfectoire. Les recherches s'organisent, mais on ne le retrouvera jamais... Vingt ans après, Alex est devenu un redoutable promoteur immobilier à New York. Tout lui réussit, jusqu'au jour où ça dérape. Du sang dans la piscine, des photos compromettantes, un ascenseur bloqué... Son quotidien se transforme en cauchemar. Joey serait-il de retour ?