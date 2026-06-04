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#Polar

Noyade

J.p. Smith

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Joey, huit ans, passe l'été dans un camp de vacances. Le moniteur de natation, Alex Mason, s'est juré qu'à la fin du séjour tous les garçons sauraient nager. Or Joey a peur de l'eau. La veille du départ, Alex l'abandonne sur un radeau au milieu du lac, le forçant à rentrer seul à la nage. Ce soir-là, Joey ne se présente pas au réfectoire. Les recherches s'organisent, mais on ne le retrouvera jamais... Vingt ans après, Alex est devenu un redoutable promoteur immobilier à New York. Tout lui réussit, jusqu'au jour où ça dérape. Du sang dans la piscine, des photos compromettantes, un ascenseur bloqué... Son quotidien se transforme en cauchemar. Joey serait-il de retour ?

Par J.p. Smith
Chez Editions Gallimard

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Auteur

J.p. Smith

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

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Noyade

J.p. Smith trad. Philippe Loubat-Delranc

Paru le 04/06/2026

368 pages

Editions Gallimard

5,90 €

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Scannez le code barre 9782073144614
9782073144614
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