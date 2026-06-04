The Night House

Richard Elauved, quatorze ans et mal dans sa peau, est recueilli, après la mort de ses parents, par son oncle et sa tante. Le jour où Tom, son seul ami, disparaît, on accuse Richard de l'avoir poussé dans la rivière. Personne ne le croit quand il raconte que le téléphone de la cabine où il avait entraîné son camarade pour un canular a dévoré l'oreille, puis la main, le bras et... le reste du corps de Tom. Envoyé en centre de redressement, Richard réussit à s'enfuir et pense trouver refuge dans un manoir abandonné au coeur d'une forêt. Mais des phénomènes mystérieux se succèdent, qui semblent tous dirigés contre lui...