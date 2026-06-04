Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

The Night House

Jo Nesbø

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Richard Elauved, quatorze ans et mal dans sa peau, est recueilli, après la mort de ses parents, par son oncle et sa tante. Le jour où Tom, son seul ami, disparaît, on accuse Richard de l'avoir poussé dans la rivière. Personne ne le croit quand il raconte que le téléphone de la cabine où il avait entraîné son camarade pour un canular a dévoré l'oreille, puis la main, le bras et... le reste du corps de Tom. Envoyé en centre de redressement, Richard réussit à s'enfuir et pense trouver refuge dans un manoir abandonné au coeur d'une forêt. Mais des phénomènes mystérieux se succèdent, qui semblent tous dirigés contre lui...

Par Jo Nesbø
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jo Nesbø

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Night House par Jo Nesbø

Commenter ce livre

 

The Night House

Jo Nesbø trad. Céline Romand-Monnier

Paru le 04/06/2026

304 pages

Editions Gallimard

9,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073135704
9782073135704
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.