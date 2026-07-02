Un guide indispensable pour comprendre comment la stratégie fonctionne vraiment et comment l'appliquer, quel que soit le type d'organisation. Que signifie réellement avoir une stratégie, et pourquoi si peu d'entreprises parviennent-elles à en formuler une qui transforme leurs résultats ? Pour A. G. Lafley - ; l'ancien PDG qui a doublé les ventes et quadruplé les profits de Procter & Gamble - ; et Roger L. Martin - ; l'un des plus grands penseurs dans le domaine de la stratégie - ; , la stratégie est l'art de faire des choix clairs et cohérents orientés vers une seule ambition : gagner. S'appuyant sur l'un des retournements d'entreprise les plus spectaculaires des dernières décennies, Jouer pour gagner dévoile cinq choix essentiels qui définissent toute stratégie efficace : quelle est notre aspiration victorieuse ? Où jouer ? Comment gagner ? Quelles capacités développer ? Quels systèmes soutenir ? En explorant les succès de marques emblématiques - ; Olay, Bounty, Gillette, Swiffer, Pampers ou Febreze - ; , les auteurs montrent comment une stratégie claire peut guider les décisions, créer un véritable avantage et transformer une entreprise qui se contente de " jouer " en une entreprise capable de gagner. Pratique, concret et fondé sur l'expérience réelle plutôt que sur la théorie, ce livre s'adresse à tous ceux qui doivent réfléchir et décider : dirigeants, managers, entrepreneurs, responsables d'équipes ou de produits. -- "Le meilleur livre sur l'entreprise que j'ai lu depuis Michael Porter". Forbes "Lire Jouer pour gagner est comme avoir les meilleures places du stade lors du Super Bowl de la stratégie d'entreprise. Indispensable pour diriger des équipes et des organisations". Daniel H. Pink, essayiste à succès " Jouer pour gagner est le meilleur livre de stratégie que j'aie jamais lu. Lafley et Martin parlent de l'essence même de la stratégie : comment prendre des décisions pour contrôler les événements plutôt que de laisser les événements contrôler vos décisions... Nous voulons tous gagner, n'est-ce pas ? Ce livre expose avec calme et autorité les étapes nécessaires pour transformer ce désir en réalité". Sir Terry Leahy, ancien PDG de Tesco "Lafley et Martin nous apprennent à définir puis mettre en oeuvre une stratégie. Leurs recommandations fonctionnent à tous les niveaux : organisations, unités d'affaires, produits, équipes... Jouer pour gagner est un grand livre". Clayton M. Christensen, professeur Kim B. Clark à la Harvard Business School ; auteur de The Innovator's Dilemma "La plupart des auteurs mènent des recherches avant d'écrire un livre. Lafley et Martin, eux, sont sortis et ont fait quelque chose. Ils ont utilisé leur cadre simple et subtil - ; "Où allons-nous jouer ? Comment allons-nous gagner ? ' - ; pour doubler la valeur de l'une des plus grandes entreprises du monde. Et maintenant ils vous montrent comment faire la même chose. Lisez ce livre... avant que vos concurrents ne le découvrent". Chip Heath, coauteur de Decisive : How to Make Better Choices in Life and Work " Jouer pour gagner est une combinaison rare de profondeur de pensée et de facilité d'utilisation. Le livre explique clairement ce qu'est - ; et ce que n'est pas - ; la stratégie d'entreprise, et comment la développer. Lafley et Martin distillent leurs expériences durement acquises et offrent des idées, des outils pratiques et des conseils qui vous inspireront et vous permettront de penser stratégiquement d'une manière nouvelle votre propre activité". Jorgen Vig Knudstorp, PDG, Lego Group "Un grand PDG et un enseignant de renom unissent leurs forces pour créer une lecture incontournable pour quiconque réfléchit à la stratégie". Jack Welch, ancien PDG de General Electric "Voici la stratégie d'entreprise à travers les yeux de l'homme qui a dirigé la transformation spectaculaire de Procter & Gamble dans les années 2000 et du stratège qui l'a conseillé et travaillé avec lui. Un texte foisonnant d'idées qui dévoilent la réflexion et la méthode de deux maîtres stratèges". Scott Cook, cofondateur et président du comité exécutif d'Intuit "Lafley et Martin ont consacré leurs carrières respectives à comprendre la complexité de la stratégie. Ce travail fondamental fait émerger un cadre à la fois simple et riche qui aide les dirigeants à réfléchir aux choix stratégiques. C'est un guide extrêmement utile pour la prise de décision, qui est la part la plus essentielle du leadership". James P. Hackett, PDG, Steelcase Inc. " Jouer pour gagner est un guide perspicace et pratique qui démystifie ce qu'il faut pour élaborer, mettre en oeuvre et améliorer continuellement des stratégies d'entreprise efficaces. En utilisant des exemples concrets du monde réel, Lafley et Martin proposent des techniques éprouvées pour concurrencer et gagner dans l'environnement commercial mondial exigeant d'aujourd'hui". Jim McNerney, PDG et président du conseil, Boeing "J'adore ce livre ; il est stimulant et agit comme un catalyseur pour nous pousser à nous interroger - ; sur nous-mêmes et sur notre trajectoire professionnelle. A une époque où l'information et la communication instantanée sont des composantes incessantes des affaires et de notre mode de vie, A. G. Lafley et Roger Martin suggèrent que nous fassions une pause essentielle pour questionner nos cartes stratégiques et les plans associés dont nous avons besoin pour réussir sur ce marché. Thomas Tull, fondateur et PDG, Legendary Pictures