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Un dilemme épineux

Maggie Sunseri

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Sauver l'homme qu'elle aime risque de condamner un royaume tout entier. Tandis que la rébellion s'intensifie dans tout le royaume, Áine, Daelon et les Icierans rejoignent Aurora Aurea, où les sorcières se rassemblent pour former une armée. Mais le poison qui ronge Daelon révèle sa part d'ombre et met leur amour à rude épreuve. Et, à mesure que sa maladie progresse, Áine découvre que sa propre bête intérieure grandit, alimentée par une montagne de secrets. Lucius, qui continue de la déstabiliser avec ses contradictions perpétuelles et son tempérament insaisissable, redouble d'efforts pour conquérir sa reine. Le destin d'Aradia dépend de son choix, et sa décision pourrait provoquer un chaos dont les répercussions ébranleront les sorcières jusqu'aux confins de l'univers. #Sorcières #Rébellion #Complots

Par Maggie Sunseri
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Maggie Sunseri

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

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Un dilemme épineux

Maggie Sunseri

Paru le 01/06/2026

344 pages

MXM Bookmark

19,00 €

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Scannez le code barre 9791038146389
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