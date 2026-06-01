Le Lys dans la vallée

Quand Félix rencontre Madame de Mortsauf, c'est une évidence : il aime. Il aime sans rien savoir de l'amour. Il est jeune, tout juste sorti de l'adolescence. Elle est mariée, déjà mère de deux enfants. Toute sa vie, le fantôme de cette femme et de leur histoire impossible le hantera. Car on peut oublier certains amours, mais jamais le premier. Les siècles passent, mais nos coeurs demeurent les mêmes. La collection AIMER regroupe trois romans nous éclairant sur ce sentiment au centre de nos vies : l'amour. Moderne et transgressive, arco éditions redonne aux classiques une place dans vos vies.