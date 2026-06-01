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Le Lys dans la vallée

Honoré de Balzac

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Quand Félix rencontre Madame de Mortsauf, c'est une évidence : il aime. Il aime sans rien savoir de l'amour. Il est jeune, tout juste sorti de l'adolescence. Elle est mariée, déjà mère de deux enfants. Toute sa vie, le fantôme de cette femme et de leur histoire impossible le hantera. Car on peut oublier certains amours, mais jamais le premier. Les siècles passent, mais nos coeurs demeurent les mêmes. La collection AIMER regroupe trois romans nous éclairant sur ce sentiment au centre de nos vies : l'amour. Moderne et transgressive, arco éditions redonne aux classiques une place dans vos vies.

Par Honoré de Balzac
Chez Editions Arco

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Auteur

Honoré de Balzac

Editeur

Editions Arco

Genre

Littérature française

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Le Lys dans la vallée

Honoré de Balzac

Paru le 01/06/2026

350 pages

Editions Arco

15,00 €

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Scannez le code barre 9782959478666
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