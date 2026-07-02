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Savants Maudits Chercheurs exclus

Pierre Lance

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Pierre Lance dresse ici douze portraits de scientifiques et chercheurs de génie qui se sont confrontés au scientisme, à la bureaucratie académiques et à des groupes d'intérêts qui ont invisibilisé ou dénigré leurs découvertes. Il s'inscrit dans une série de quatre tomes, enfin en Poche, qui vise à leur rendre justice et à réhabiliter leurs travaux et inventions. Collection GUERISONS INTERDITES - SURVIVANTS ILLEGAUX Ce livre présente douze nouveaux portraits de grands scientifiques et chercheurs contemporains dont les travaux n'ont pas été reconnus à leur juste valeur. Vous y lirez ainsi les parcours de Viktor Schauberger, Emilia Masson, André Berthier, Jean Elmiger, Jean Laigret, Yvette Parès, Marcel Violet, Raoul Estripeaut, Arthur Vernes, Matthias Rath, Félix d'Hérelle, Hulda Clark. Ce livre a pour but de leur rendre justice et de réhabiliter leurs travaux et inventions.

Par Pierre Lance
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Pierre Lance

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Histoire des sciences

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Savants Maudits Chercheurs exclus

Pierre Lance

Paru le 02/07/2026

322 pages

Guy Trédaniel Editions

13,90 €

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Scannez le code barre 9782813236777
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