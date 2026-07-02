Le développement animal et végétal en 1 clin d'oeil

Comprendre le développement animal et végétal en un clin d'oeil ! COMPRENDRE LE DEVELOPPEMENT DE LA FAUNE ET DE LA FLORE N'A JAMAIS ETE AUSSI VISUEL ! Grâce à son format innovant en ? ipbook, la collection En 1 clin d'oeil rend les processus fondamentaux des Sciences de la Vie et de la Terre accessibles et dynamiques. Dans cet ouvrage consacré à la biologie développementale, explorez les concepts clés à travers deux approches complémentaires : - une lecture animée par feuilletage rapide, en mode ? ipbook, pour visualiser les schémas explicatifs en mouvement, en page de droite ; - une lecture approfondie, en page de gauche, pour décrypter les données, comprendre les phénomènes naturels et aller plus loin dans l'analyse. Conçu pour les étudiants de Licence, en prépas, les candidats au CAPES et les enseignants de SVT, ce livre constitue un outil précieux pour renforcer la compréhension du développement animal et végétal.