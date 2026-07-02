Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le développement animal et végétal en 1 clin d'oeil

Pierre Kerner, Damien Jaujard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comprendre le développement animal et végétal en un clin d'oeil ! COMPRENDRE LE DEVELOPPEMENT DE LA FAUNE ET DE LA FLORE N'A JAMAIS ETE AUSSI VISUEL ! Grâce à son format innovant en ? ipbook, la collection En 1 clin d'oeil rend les processus fondamentaux des Sciences de la Vie et de la Terre accessibles et dynamiques. Dans cet ouvrage consacré à la biologie développementale, explorez les concepts clés à travers deux approches complémentaires : - une lecture animée par feuilletage rapide, en mode ? ipbook, pour visualiser les schémas explicatifs en mouvement, en page de droite ; - une lecture approfondie, en page de gauche, pour décrypter les données, comprendre les phénomènes naturels et aller plus loin dans l'analyse. Conçu pour les étudiants de Licence, en prépas, les candidats au CAPES et les enseignants de SVT, ce livre constitue un outil précieux pour renforcer la compréhension du développement animal et végétal.

Par Pierre Kerner, Damien Jaujard
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Pierre Kerner, Damien Jaujard

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Biologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le développement animal et végétal en 1 clin d'oeil par Pierre Kerner, Damien Jaujard

Commenter ce livre

 

Le développement animal et végétal en 1 clin d'oeil

Pierre Kerner, Damien Jaujard

Paru le 02/07/2026

160 pages

De Boeck supérieur

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807375680
9782807375680
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.