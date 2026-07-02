Gènes et cellules en un 1 clin d'oeil

Comprendre le fonctionnement des gènes et des cellules en 10 un clin d'oeil ! COMPRENDRE LA STRUCTURE DES GENES ET LE FONCTIONNEMENT DES CELLULES N'A JAMAIS ETE AUSSI VISUEL ! Grâce à son format innovant en ? ipbook, la collection En 1 clin d'oeil rend les processus fondamentaux des Sciences de la Vie et de la Terre accessibles et dynamiques. Dans cet ouvrage consacré aux gènes et cellules, explorez les concepts clés à travers deux approches complémentaires : - une lecture animée par feuilletage rapide, en mode ? ipbook, pour visualiser les schémas explicatifs en mouvement, en page de droite ; - une lecture approfondie, en page de gauche, pour décrypter les données, comprendre les phénomènes naturels et aller plus loin dans l'analyse. Conçu pour les étudiants de Licence, en prépas, les candidats au CAPES et les enseignants de SVT, ce livre constitue un outil précieux pour renforcer la compréhension de la génétique.