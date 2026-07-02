La géologie de surface en 1 clin d'oeil

Comprendre la géologie de surface en 10 un clin d'oeil ! Comprendre les grands mécanismes géologiques n'a jamais été aussi visuel ! Grâce à son format innovant en flip-book, la collection En 1 clin d'oeil rend les processus fondamentaux des Sciences de la Vie et de la Terre accessibles et dynamiques. Dans cet ouvrage consacré à la géologie de surface, explorez les concepts clés à travers deux approches complémentaires : - une lecture animée par feuilletage, pour visualiser en mouvement les schémas explicatifs ; - une lecture approfondie, page à page, pour décrypter les données, comprendre les phénomènes naturels et aller plus loin dans l'analyse. Conçu pour les étudiants de Licence, les candidats au CAPES et les enseignants de SVT, ce livre constitue une ressource précieuse pour renforcer la compréhension des dynamiques géologiques.