Le Grevisse de l'étudiant

Le seul livre d'exercices de grammaire de niveau universitaire Capes/Agrégation Complet et détaillé, pour un niveau universitaire Progressif, avec près de 2000 exercices de 3 niveaux de difficulté - Notions de base : analyser des cas simples - Approfondissement : analyser des cas complexes - Application : analyser un extrait de texte Varié, à partir d'extraits de textes littéraires du Moyen Age à l'époque contemporaine Pédagogique et pratique, avec des astuces mises en évidence et des encadrés méthodologiques pour aider à réviser. OFFERT EN LIGNE : le corrigé expliqué de tous les exercices (mis à jour régulièrement). La référence des étudiants en Lettres Lettres modernes, Lettres classiques, Grammaire, Sciences du langage, MEEF (métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation). CAPES et Agrégation.
Par
Cécile Narjoux, Aude Laferrière Chez
De Boeck supérieur
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