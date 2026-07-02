Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le Grevisse de l'étudiant

Cécile Narjoux, Aude Laferrière

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le seul livre d'exercices de grammaire de niveau universitaire Capes/Agrégation Complet et détaillé, pour un niveau universitaire Progressif, avec près de 2000 exercices de 3 niveaux de difficulté - Notions de base : analyser des cas simples - Approfondissement : analyser des cas complexes - Application : analyser un extrait de texte Varié, à partir d'extraits de textes littéraires du Moyen Age à l'époque contemporaine Pédagogique et pratique, avec des astuces mises en évidence et des encadrés méthodologiques pour aider à réviser. OFFERT EN LIGNE : le corrigé expliqué de tous les exercices (mis à jour régulièrement). La référence des étudiants en Lettres Lettres modernes, Lettres classiques, Grammaire, Sciences du langage, MEEF (métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation). CAPES et Agrégation.

Par Cécile Narjoux, Aude Laferrière
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Cécile Narjoux, Aude Laferrière

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Grammaire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Grevisse de l'étudiant par Cécile Narjoux, Aude Laferrière

Commenter ce livre

 

Le Grevisse de l'étudiant

Cécile Narjoux, Aude Laferrière

Paru le 02/07/2026

304 pages

De Boeck supérieur

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807373334
9782807373334
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.