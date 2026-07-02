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Alsace

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Défier les châteaux perchés ou musarder sur la Route des vins ; piquer une tête dans un lac ou se lover dans des sources chaudes ; déguster un baeckeoffe dans une winstub... Des villages de contes de fées aux crêtes vosgiennes, de Strasbourg à Mulhouse, goûtez la douceur de vivre entre cols, ballons et forêts profondes ! Un guide unique, plein de suggestions inédites et de conseils, écrit par des auteurs locaux, véritables experts de la destination. - Les incontournables à ne pas manquer et leur surprenante réplique loin des foules - Des itinéraires en train, à vélo... Et de nombreuses cartes pour se repérer - Un carnet d'adresses authentiques et originales pour vivre le meilleur de l'Alsace - Une plongée dans la culture locale, l'histoire, l'art de vivre et les traditions.

Par Gallimard loisirs, Collectifs
Chez Gallimard Loisirs

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Auteur

Gallimard loisirs, Collectifs

Editeur

Gallimard Loisirs

Genre

Alsace

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Alsace

Gallimard loisirs, Collectifs

Paru le 02/07/2026

320 pages

Gallimard Loisirs

15,95 €

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