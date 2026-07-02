Sortir de la dépendance affective pas à pas

Comment avoir envie et non besoin de l'autre ? Les dépendances affectives constituent une sous-catégorie très particulière des dépendances : elles sont un véritable poison, mais sont souvent considérées comme un remède. En effet, c'est dans la relation à l'autre - notamment dans les relations amoureuses - que s'activent nos plus grandes peurs, celles de l'abandon et du rejet, et c'est également à travers cette même relation que nous pensons réussir à nous en débarrasser. Après son premier livre Renoncer à la dépendance affective - dans lequel elle définissait les causes profondes de la dépendance affective -, Catherine Dupont propose ici une méthode pour enfin se libérer de ces schémas nocifs grâce à de nouveaux éclairages sur les enjeux des relations aliénantes, des outils concrets à utiliser au quotidien, ainsi que de nombreux exercices, simples et efficaces. Elle illustre toutes ces interrogations à travers l'histoire d'un couple qui recherche l'équilibre, et nous permet ainsi de trouver des réponses à nos questions.