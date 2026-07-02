Exercices de Pilates pour débutants

60 exercices de Pilates pour les débutants Découvrez le pouvoir de la méthode Pilates avec plus de 60 exercices dirigés de façon experte, étape par étape, accompagnés de photos précises et d'illustrations anatomiques indiquant exactement quels muscles sont sollicités. Le Pilates améliore la résistance, la souplesse, la posture et la coordination entre le corps et l'esprit. Ce livre présente les principaux bienfaits de chaque exercice, de la stabilité de la colonne vertébrale à l'équilibre musculaire. Il indique aussi les contre-indications et les modifications nécessaires à une pratique sûre et efficace et permet de comprendre comment le Pilates renforce, aligne et rééquilibre votre corps.