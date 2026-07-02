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#Polar

Entre les barres

Dana Blue

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Après son arrestation avec deux kilos de cocaïne, Skylar est envoyé à la prison de West Island. Dans cet univers dominé par les gangs, le jeune Californien devient rapidement une proie. Il attire l'attention de Dante, un prisonnier aussi charismatique que dangereux, qui lui offre sa protection en échange d'une chose : son corps. Skylar comprend vite qu'ici, il n'existe aucune échappatoire. Dans un monde aussi violent que corrompu, chaque relation devient aussi un rapport de force. Car tout le système carcéral est gangréné par des trafics qui dépassent les murs de la prison. Et Skylar détient une information qui pourrait faire trembler plusieurs réseaux criminels à l'extérieur de West Island. Pris entre manipulations, luttes de pouvoir et désir trouble, il va devoir apprendre à jouer selon des règles qu'il ne maîtrise pas. Un thriller érotique M/M intense et sans concession, où chaque geste peut devenir une condamnation. Dana Blue est une autrice canadienne de 26 ans. Connue depuis 2016 sur Wattpad où elle cumule plus de 2 millions de vues par texte. Elle affectionne particulièrement les histoires de romance fortes et aime faire rêver ses lecteurs en les emmenant dans son univers. Entre les barres est son deuxième roman édité aux éditions Salammbô.

Par Dana Blue
Chez Salammbô éditions

|

Auteur

Dana Blue

Editeur

Salammbô éditions

Genre

Suspense romantique

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Entre les barres

Dana Blue

Paru le 27/08/2026

Salammbô éditions

24,90 €

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