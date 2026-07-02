Concevoir un portfolio de photographie

Outil de promotion du photographe et de présentation de ses images, le portfolio revêt de multiples formes selon à qui et à quoi on le destine. Que l'on soit un professionnel, un jeune qui débute, un amateur qui veut passer un cap, un auteur qui veut faire connaître son travail... quelle forme lui donner ? Comment sélectionner et organiser les images qui vont le constituer ? Faut-il l'accompagner de textes ? Que doit-on attendre d'une lecture ? ... Les questions sont multiples. Cet ouvrage unique en son genre, pratique et concret, enrichi de l'éclairage de nombreux experts aux profils variés, habitués à lire des portfolios dans le cadre de divers événements, donne au lecteur des clés pour concevoir un portfolio représentatif de son travail, digne d'être montré à un diffuseur (galeriste, presse, festival, client...).