Dialogues poétiques

Cet essai propose une traversée des trois âges de la poésie russe du XIXe au XXe siècle : l'or, l'argent et le fer. A travers le dialogue des poètes, de Pouchkine à Brodsky, en passant par Blok, Akhmatova, Mandelstam, Pasternak ou Maïakovski, il trace un fil conducteur où la continuité littéraire l'emporte sur la rupture historique. Les métaux ne sont pas de simples repères chronologiques ; ils renvoient aux composants élémentaires du poème. Le verbe poétique est un alliage ductile en constante transformation. Entre étude théorique et lecture sensible, l'essai est une cartographie vivante de la poésie russe. Il est conçu comme un guide de voyage pour visiter quelques poèmes, comme autant de sites et de paysages remarquables.