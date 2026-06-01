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Dialogues poétiques

Caroline Bérenger

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Cet essai propose une traversée des trois âges de la poésie russe du XIXe au XXe siècle : l'or, l'argent et le fer. A travers le dialogue des poètes, de Pouchkine à Brodsky, en passant par Blok, Akhmatova, Mandelstam, Pasternak ou Maïakovski, il trace un fil conducteur où la continuité littéraire l'emporte sur la rupture historique. Les métaux ne sont pas de simples repères chronologiques ; ils renvoient aux composants élémentaires du poème. Le verbe poétique est un alliage ductile en constante transformation. Entre étude théorique et lecture sensible, l'essai est une cartographie vivante de la poésie russe. Il est conçu comme un guide de voyage pour visiter quelques poèmes, comme autant de sites et de paysages remarquables.

Par Caroline Bérenger
Chez Vibration éditions

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Auteur

Caroline Bérenger

Editeur

Vibration éditions

Genre

Littérature française

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Dialogues poétiques

Caroline Bérenger

Paru le 01/06/2026

314 pages

Vibration éditions

24,00 €

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