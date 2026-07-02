40 jours dans Téhéran en guerre, par un des rares journalistes occidentaux présents sur place. Son visage vous est familier. Depuis des mois, Siavosh Ghazi intervient depuis Téhéran dans tous les médias français pour raconter, inlassablement, ce qui se joue sur place. Mais au-delà de ses prises de parole quotidiennes (jusqu'à 80 ! ), comment vit-on une guerre quand on la couvre de l'intérieur ? Que voit-on vraiment ? Et que traversent les Iraniens, pris au coeur du conflit ? Que ressentent-ils ? Dans ces pages, Siavosh Ghazi dévoile la réalité brute d'une guerre bien loin de l'image " propre " perçue depuis l'Europe - une guerre qui tue des civils et sème la désolation. Il raconte le quotidien sous tension, les arrestations qu'il a subies, les inégalités croissantes, mais aussi, paradoxalement, la vie qui continue sous les bombes et les premiers signes de libéralisation de la société. Un témoignage rare, personnel, au plus près du réel. Voici son carnet de guerre.