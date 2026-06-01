Mojito, Amour et vengeance

En juin 1967, la guerre des six jours implique la fermeture du canal de Suez. De nombreux bateaux vont se trouver piégés et se verront obligés de faire le grand tour par le cap de Bonne-Espérance. Parmi eux, le "Mojito" , un vieux cargo, le "La Normandie" , un pétrolier et "La Princesse du désert" , un yacht de luxe, vont voir leurs équipages se livrer à un tragique chassé-croisé. Isidore, Diop et Manon sont les principaux acteurs de cette croisière infernale. Leur rencontre improbable va changer leurs destins.