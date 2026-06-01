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#Roman francophone

Les coeurs de Napoléonville

André Israël

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La petite cité bretonne est transformée en ville impériale sur ordre de Napoléon. Des ingénieurs, des soldats et des fonctionnaires affluent pour bâtir un modèle de modernité... et parmi eux, deux âmes que tout oppose. L'une, la jeune Eléonore de Keranguen, fille d'un noble breton ruiné, qui voit arriver les bâtisseurs de Napoléonville. Elle y perçoit une menace pour la Bretagne traditionnelle, l'autre, l'ingénieur du rêve impérial Armand Delatour, capitaine du Génie et admirateur du code civil qui arrive à Pontivy pour superviser les travaux. Il rêve d'une France nouvelle. Lors d'une cérémonie en l'honneur de la visite d'un préfet napoléonien, Eléonore et Armand se rencontrent. Premiers regards. Un malentendu politique les oppose d'emblée. Des nobles bretons préparent un attentat contre un inspecteur impérial. Eléonore est mêlée malgré elle. Armand doit choisir entre son devoir et celle qu'il finit par aimer. S'en suit une fuite mais aussi une chasse à l'homme impitoyabe... Les deux amants trouveront-ils refuge ? Ont-ils une chance de survivre au sort impitoyable que subissent traitres et nobles ?

Par André Israël
Chez Encre rouge

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Auteur

André Israël

Editeur

Encre rouge

Genre

Littérature française

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Les coeurs de Napoléonville

André Israël

Paru le 01/06/2026

200 pages

Encre rouge

20,00 €

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