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Véhicules et Engins

Gareth Williams

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Un magnifique cahier de bonne qualité et aux superbes illustrations, incluant 8 pages d'autocollants à coller suivant les chapitres du livre et qui donneront à la fin une jolie histoire illustrée à raconter, sur la thématique des véhicules et engins dans différents environnements : en ville, à l'aéroport, sur le chantier, sur les rails, les courses automobiles etc. Points forts : - Une finition soignée, des petits éléments en fer à dorer sur la couverture - De jolis cahiers d'activité de bonne qualité - 8 pages de stickers

Par Gareth Williams
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Gareth Williams

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Véhicules et Engins

Gareth Williams

Paru le 02/07/2026

32 pages

Grenouille éditions

10,95 €

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Scannez le code barre 9782384863228
9782384863228
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