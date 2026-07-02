Un magnifique cahier de bonne qualité et aux superbes illustrations, incluant 8 pages d'autocollants à coller suivant les chapitres du livre et qui donneront à la fin une jolie histoire illustrée à raconter, sur la thématique des véhicules et engins dans différents environnements : en ville, à l'aéroport, sur le chantier, sur les rails, les courses automobiles etc. Points forts : - Une finition soignée, des petits éléments en fer à dorer sur la couverture - De jolis cahiers d'activité de bonne qualité - 8 pages de stickers