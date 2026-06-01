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#Polar

Amour corrosif

Roger Bucher

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Reclus dans sa villa de Cologny depuis la mort de son épouse, Alain Frankhauser, écrivain de romans policiers, voit sa solitude brutalement rompue. Une nuit d'orage, des cris déchirent le silence : dans la maison voisine, Laurence Balder meurt, brûlée de l'intérieur après avoir ingéré de l'acide sulfurique. La police s'empare rapidement de l'affaire. En remontant le fil des événements, elle découvre un couple usé par l'alcool et la violence. Les soupçons se cristallisent alors autour de Pierre Balder, mari épuisé mais professeur respecté, dont les silences troublants semblent lourds de sens. A la croisée du roman noir et du drame psychologique, Roger Bucher installe, dans ce troisième ouvrage, une tension croissante et interroge la facilité avec laquelle une culpabilité s'impose, laissant planer une question troublante : que reste-t-il à entendre quand tout semble déjà jugé ?

Par Roger Bucher
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Roger Bucher

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Romans policiers

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Amour corrosif

Roger Bucher

Paru le 01/06/2026

Editions Jets d'encre

18,20 €

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