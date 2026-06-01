La Vengeance de Polo bèl boug et autres nouvelles

Sous le soleil des Antilles, les vies s'entrecroisent entre rires, rancoeurs et secrets bien gardés. D'un vieil homme prêt à déjouer la cupidité de ses enfants à un village secoué par d'étranges pierres volantes, en passant par les ravages des commérages ou les illusions d'un fantôme imaginaire, chaque récit révèle avec humour et finesse les travers humains et la force des liens sociaux. Entre ironie, tendresse et satire, ces histoires plongent le lecteur au coeur d'un univers caribéen vibrant, où la vérité surgit souvent là où on l'attend le moins. Dans ce recueil, Ariane Broussillon propose quatre nouvelles et une saynète savoureuses, portées par une langue vivante imprégnée d'oralité créole. A travers des personnages hauts en couleur et des situations à la fois cocasses et profondes, l'autrice brosse un portrait sensible et incisif de la société antillaise.