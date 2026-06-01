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La Victoire de l'Esprit, l'Ascension de la Conscience

Nicole Michel

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A l'heure où le monde vacille entre artificialisation croissante et perte de repères, l'humanité semble s'éloigner de sa propre essence. Prisonnier d'une conscience fragmentée, l'homme moderne s'enferme dans des automatismes qui l'éloignent du vivant et de la Lumière. Pourtant, au coeur de cette obscurité demeure une Etincelle intacte. A travers une traversée des grandes étapes de l'évolution humaine, nourrie par les enseignements spirituels et les textes fondateurs, une voie se dessine : celle d'un réveil intérieur, d'un retour à l'unité et à la dimension sacrée de l'existence. Entre les forces contraires qui détournent ou illusionnent, il appartient à chacun de choisir : poursuivre la séparation ou retrouver le chemin de l'Amour, de la Foi et de la Conscience éveillée. Dans ce cinquième essai, Nicole Michel prolonge et accomplit un cycle de réflexion consacré au "Vivant spirituel" . S'appuyant sur une riche pluralité de références, elle propose une méditation structurée et accessible, offrant à la fois une lecture éclairante de notre époque et des clés pour renouer avec une cohérence intérieure et une élévation de l'être.

Par Nicole Michel
Chez Editions Jets d'encre

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Auteur

Nicole Michel

Editeur

Editions Jets d'encre

Genre

Catéchèse

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La Victoire de l'Esprit, l'Ascension de la Conscience

Nicole Michel

Paru le 01/06/2026

Editions Jets d'encre

28,70 €

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