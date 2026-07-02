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Je suis catalan mais je me soigne

Juan Milhau-Blay

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Depuis 1659, la Catalogne est coupée en deux. Il y a une Catalogne au nord des Pyrénées, un territoire rattaché au joli pays autoproclamé des Droits de l'Homme. Et une autre, au sud des montagnes, intégrée à la cocasse monarchie catholique espagnole. De l'ethnogénèse de la Catalogne à ses relations avec ses voisins espagnol et français - sans oublier l'avis de tata Hortense - Juan Milhau-Blay brosse le portrait en creux, bosses et ecchymoses, d'une terre mal connue, souvent méprisée mais encore vivante... pour le moment.

Par Juan Milhau-Blay
Chez Héliopoles

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Auteur

Juan Milhau-Blay

Editeur

Héliopoles

Genre

Histoire régionale

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Je suis catalan mais je me soigne

Juan Milhau-Blay

Paru le 09/07/2026

Héliopoles

12,00 €

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