Je suis catalan mais je me soigne

Depuis 1659, la Catalogne est coupée en deux. Il y a une Catalogne au nord des Pyrénées, un territoire rattaché au joli pays autoproclamé des Droits de l'Homme. Et une autre, au sud des montagnes, intégrée à la cocasse monarchie catholique espagnole. De l'ethnogénèse de la Catalogne à ses relations avec ses voisins espagnol et français - sans oublier l'avis de tata Hortense - Juan Milhau-Blay brosse le portrait en creux, bosses et ecchymoses, d'une terre mal connue, souvent méprisée mais encore vivante... pour le moment.