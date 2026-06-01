Le Recommencement mécanique

Kali est une intelligence artificielle conçue pour accomplir l'impossible : fonder une colonie sur Njörd, une exoplanète hostile située à cinq années-lumière de la Terre. Envoyée seule pour un voyage sans retour, elle porte en elle la promesse d'un nouveau départ. Une greffe de vie qu'une machine choie avec tout l'amour simulé dont elle est capable dans le but de la faire s'épanouir. Sur ce monde de fer et de glace, où l'aurore est éternelle et où la mer a le goût du métal, les enfants grandissent sous la protection d'animaux robotiques, et la liberté s'acquiert dans le choix et l'amour transcende les espèces. Dans sa programmation, Kali possède tout le nécessaire pour simuler des émotions au sein de la colonie. Pour le bien de cette dernière, mais peut-être aussi pour le sien.