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Français 5e L'archipel littéraire

Claire Montanari

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La collection construite selon une pédagogie centrée sur la mise en activité de l'élève Des projets d'apprentissage structurés autour des grandes entrées du programme, avec un projet final dans chaque chapitre pour mobiliser progressivement les compétences à l'oral ou à l'écrit 14 chapitres courts : 5 avec des groupements de textes, 8 autour d'une oeuvre intégrale, d'une autrice ou d'un auteur, 1 dédié à la lecture cursive Un travail approfondi du vocabulaire : stratégies de compréhension, réemploi régulier du lexique et activités ludiques Une approche complète pour développer le goût de lire : des textes sélectionnés pour leur intérêt dans la construction de futurs citoyens avec des oeuvres de la littérature francophone, régionale et étrangère, et une forte représentation d'autrices, et des activités favorisant la réaction personnelle et l'interprétation Une étude de la langue renforcée : leçons courtes et explicites, outils de mémorisation variés, chantiers de langues collaboratifs et pages bilan Une pédagogie progressive et guidée pour accompagner les élèves vers l'autonomie et la réussite Un manuel prenant en compte les difficultés des élèves : choix des typographies, sélection des couleurs employées, mise en page structurée, etc.

Par Claire Montanari
Chez Editions Maison des langues

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Auteur

Claire Montanari

Editeur

Editions Maison des langues

Genre

Français 5e

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Français 5e L'archipel littéraire

Claire Montanari

Paru le 01/06/2026

368 pages

Editions Maison des langues

26,90 €

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Scannez le code barre 9782356857637
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