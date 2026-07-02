"Bataille navale" enrichit la collection "EXPERT - Les tests de Turing" avec un recueil de casse-têtes destiné aux amateurs de logique pure. Inspiré du jeu bien connu, le volume propose des grilles structurées, présentées par ordre croissant de difficulté, qui exigent déduction rigoureuse, planification stratégique et grande attention aux détails. Ici, aucune place n'est laissée au hasard : chaque solution est le fruit d'un raisonnement analytique. Avec 160 pages de défis conçus pour renforcer progressivement les capacités de réflexion, ce livre est le titre idéal pour les lecteurs passionnés d'énigmes exigeantes et pour tous ceux qui souhaitent entraîner leur esprit de manière systématique.