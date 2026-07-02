Sociologie de la Corse

Loin des clichés, la Corse présente une réalité plurielle et complexe. Appuyant son analyse sur l'évaluation des contraintes de l'insularité, l'auteur montre l'ampleur des change ments sur venus depuis les années 1960 : bouleversement de l'agriculture, développement du tourisme, inversion de la dynamique démographique. Dans ce contexte s'expliquent l'essor des revendications nationalistes et la violence politique qui ont marqué la Corse. La légitimation de l'autonomie a largement bénéficié de la puissance d'un mouvement culturel (le riacquistu ), aujourd'hui hégémonique. L'économie corse est à présent largement fondée sur le tourisme : dans son sillage, la délinquance économique se développe et les prix augmentent, notamment dans l'immobilier. L'arrivée des nationalistes au pouvoir en 2015 a suscité l'espoir puis le désenchantement. La nouvelle édition de ce livre illustre les contradictions d'une île périphérique prise dans la globalisation. Fondé sur des faits, ce livre envisage avec lucidité les possibilités aussi bien que les menaces du futur.