Erigée au rang de menace mondiale, la désinformation suscite une inquiétude croissante, souvent résumée par l'avènement d'une " ère de la post-vérité ". Face à ce phénomène, le débat public tend à imputer la circulation du faux à la crédulité des foules ou aux seuls réseaux sociaux. Comment mesurer ses véritables effets ? Qui la produit et avec quelles techniques contemporaines ? Quels ressorts cognitifs et sociaux expliquent notre vulnérabilité ? Comment la crise des médias et l'économie des plateformes reconfigurent-elles notre environnement informationnel ? A la croisée des disciplines, cet ouvrage apporte des pistes de réponse grâce à une synthèse didactique de la recherche scientifique. En déconstruisant certaines idées reçues, il montre que la désinformation prospère moins sur la crédulité du public que sur un éventail de vulnérabilités sociales et cognitives, exacerbées par les crises du paysage informationnel. Il esquisse ensuite des solutions pour faire face à ces crises.