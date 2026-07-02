CRPE Professeur des écoles

L'ouvrage indispensable pour réussir les épreuves du CRPE 2027-2028 L3 ! Grâce à ce tout-en-un, mettez toutes les chances de votre côté pour préparer l'épreuve écrite de français et mathématiques ainsi que les épreuves orales d'exposé disciplinaire, d'EPS et d'entretien du concours de professeur des écoles. Cet ouvrage vous propose : - une présentation des épreuves pour tout savoir de ce qui vous attend ; - des plannings de révisions pour personnaliser votre préparation ; - une méthode pas à pas, assortie de conseils de formateurs ; - un cours complet traitant les savoirs disciplinaires en français et mathématiques et les connaissances utiles pour l'exposé disciplinaire, l'EPS et l'entretien avec le jury. En complément de l'ouvrage, 100 QCM et flashcards interactifs pour vous tester.