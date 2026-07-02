La quête d'Etoile de Feu

Une aventure inédite d'Etoile de Feu ! D'inexplicables visions entraînent Etoile de Feu dans une quête périlleuse... Va-t-il en ressortir vivant ? Depuis que les chats de la forêt ont vaincu le Clan du Sang et leur chef Fléau, la paix règne à nouveau. Pourtant, Etoile de Feu n'est pas serein. Il fait des rêves étranges, peuplés de chats faméliques qui implorent sa protection. D'où viennent ces félins inconnus ? Quelle est la menace qui les terrorise ? Contre l'avis du Clan des Etoiles, Etoile de Feu décide de les aider et entreprend un long et dangereux voyage. Seul. Ou presque. .