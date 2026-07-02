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La femme secrète

Anna Ekberg

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Un thriller psychologique danois aussi addictif que Les Réponses . Louise Andersen, la quarantaine, vit dans un petit village retiré sur l'île de Bornholm, au Danemark. Elle partage l'existence d'un écrivain, Joachim, de dix ans son aîné. Leur vie, sans histoires, est routinière. Jusqu'au jour où un homme, Edmund, arrive sur l'île et reconnaît Louise : c'est sa femme, Helene, disparue sans laisser de traces trois ans plus tôt. Il en est convaincu. Coup de théâtre : la police prouve, tests à l'appui, que Louise est bien Hélène. Hélène Soderberg, héritière de l'immense empire du même nom, femme d'Edmund, mère de deux enfants. Mais Louise n'en a aucun souvenir. Sonnée, désespérée de laisser Joachim, elle reprend son ancienne vie tout en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Elle enquête sur sa famille et son entreprise. Ce qu'elle va découvrir est inimaginable... De l'autre côté, Joachim, toujours fou amoureux d'elle, va se concentrer sur une autre enquête : si Louise est Hélène, mais alors qui est cette Louise, dont elle a pris l'identité, et dont elle avait tous les papiers ? Traduit du danois par Hélène Guillemard " Un roman à l'intrigue implacable, truffé de rebondissements et de faux-semblants, dans lequel l'auteur explore les méandres de la mémoire et du déni [... ] Un texte magistral, qui souligne la fragilité des êtres dans un monde beaucoup trop petit pour se cacher. " Valérie Gans - Madame Figaro " Une enquête atypique et dense servie par une écriture impeccable. " Delphine Peras - L'Express

Par Anna Ekberg
Chez 10/18

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Auteur

Anna Ekberg

Editeur

10/18

Genre

Thrillers

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La femme secrète

Anna Ekberg trad. Hélène Guillemard

Paru le 02/07/2026

552 pages

10/18

9,90 €

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