Philosophie Tle Prépare le Bac avec ton coach IA

Des révisions personnalisées avec un coach IA Le duo gagnant pour réviser : un cahier + le coach IA Eliott Le tour complet du programme de Philosophie en Terminale - Un cahier de révisions avec : - des cours visuels et complets - des points de méthode - des exercices et des sujets du bac avec corrigés détaillés - des bilans QCM et des cartes mentales - un lexique, des biographies - un guide du Grand Oral - + le coach IA qui accompagne l'élève en proposant : - de générer des fiches de synthèse à partir d'un cours - de produire des quiz personnalisés - d'aider sur les devoirs - un accès à un chat quotidien... Pour un usage de l'IA sécurisé et garanti