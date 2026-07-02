Mes histoires à l’école PS

Deux histoires et plein d'activités pour accompagner l'enfant dans ses premiers pas à l'école et aborder les apprentissages de Petite section Des textes rassurants dans lesquels l'enfant peut facilement s'identifier, associés à des activités ludiques, pour aborder en douceur la rentrée et les apprentissages Deux histoires en lien avec la vie quotidienne de l'enfant à l'école La rentrée Dur dur ce matin : les vacances sont finies, Léo doit retourner à l'école. Mais il n'en a pas du tout envie : il a tellement d'autres choses bien plus intéressantes à faire ! ... Dans ma classe Dans la classe, il fait bon vivre ! Il y a le coin cuisine, pour jouer à préparer de bons petits plats ; le coin lecture, pour découvrir plein d'histoires ; le coin dessin pour développer ses talents d'artiste. Et puis, il y a le terrarium avec la famille escargot ! Après la cantine, c'est le temps calme, l'heure d'un repos bien mérité. Des activités au fil de l'histoire pour aborder les apprentissages de l'année Chaque histoire, illustrée par de grandes images, est le support d'activités pour revoir le programme de l'année. - Graphisme - Maths - Observation - Langage - Lecture - Découverte du monde + Des coloriages + L'imagier des mots de l'histoire + Un abécédaire + Un mémo des nombres